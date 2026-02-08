Два человека пострадали в ДТП с самосвалом в Новосибирске

В Новосибирске на Чернышевском спуске произошло столкновение легкового автомобиля с самосвалом. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Инцидент случился у дома 16 по улице Чернышевский спуск. Автомобиль Subaru столкнулся с разворачивающимся самосвалом марки Shacman. Спасатели экипажа «Вега-1» выехали на место происшествия. Им удалось деблокировать водителя и пассажира Subaru без применения гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Пострадавших эвакуировали в машину скорой медицинской помощи. Водитель самосвала не пострадал. На месте спасатели также провели противопожарные мероприятия и стабилизировали транспортное средство.