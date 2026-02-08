Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали в ДТП с самосвалом в Новосибирске

Авария произошла у дома 16 по улице Чернышевский спуск.

Источник: спасатели МАСС

В Новосибирске на Чернышевском спуске произошло столкновение легкового автомобиля с самосвалом. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Инцидент случился у дома 16 по улице Чернышевский спуск. Автомобиль Subaru столкнулся с разворачивающимся самосвалом марки Shacman. Спасатели экипажа «Вега-1» выехали на место происшествия. Им удалось деблокировать водителя и пассажира Subaru без применения гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Пострадавших эвакуировали в машину скорой медицинской помощи. Водитель самосвала не пострадал. На месте спасатели также провели противопожарные мероприятия и стабилизировали транспортное средство.