Пассажирка маршрутки получила травмы в ДТП в Севастополе

В Севастополе 8 февраля на улице Адмирала Октябрьского произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщила полиция города.
Авария случилась в 13:45 у дома № 9. Предварительно установлено, что 50-летний водитель «Фольксвагена» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ, которым управлял 58-летний водитель.
В результате ДТП пассажирка ГАЗа получила травмы и была госпитализирована. У водителей не обнаружено алкогольного опьянения. Госавтоинспекция начала проверку обстоятельств аварии.