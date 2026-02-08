Ричмонд
Пассажирка маршрутки получила травмы в ДТП в Севастополе

Авария произошла на улице Адмирала Октябрьского.

Источник: полиция Севастополя/Tg

В Севастополе 8 февраля на улице Адмирала Октябрьского произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщила полиция города.

Авария случилась в 13:45 у дома № 9. Предварительно установлено, что 50-летний водитель «Фольксвагена» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ, которым управлял 58-летний водитель.

В результате ДТП пассажирка ГАЗа получила травмы и была госпитализирована. У водителей не обнаружено алкогольного опьянения. Госавтоинспекция начала проверку обстоятельств аварии.