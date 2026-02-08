В Саратовской области обнаружили тело без вести пропавшего подростка

«Сегодня в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего в 7 км от села Ревино Красноармейского района Саратовской области в восточном направлении в поле обнаружено тело пропавшего подростка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины его смерти.
Мальчик 2010 года рождения пропал 5 февраля, он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района и не вернулся.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше