В Саратовской области обнаружили тело без вести пропавшего подростка

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Тело пропавшего 5 февраля подростка нашли в поле в 7 км от села Ревино Красноармейского района Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего в 7 км от села Ревино Красноармейского района Саратовской области в восточном направлении в поле обнаружено тело пропавшего подростка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины его смерти.

Мальчик 2010 года рождения пропал 5 февраля, он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района и не вернулся.

