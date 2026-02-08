Пенсионеры массово заболели ОРВИ в пансионате в Новой Москве

Как рассказал собеседник, вспышка инфекции произошла в деревне Пенино. Там находится пансионат для пожилых людей «Дом Пенино». Его постояльцами являются 12 человек.
Госпитализированы ли пенсионеры, не уточняется. Выясняются детали произошедшего.
Пресс-служба горкомитета Сант-Петербурга по здравоохранению 25 января сообщила, что туберкулез выявлен у сотрудницы организации, отвечающей за питание в средней школе № 575 Приморского района города. В учебном заведении провели дезинфекцию, учащихся обследуют, других случаев заболевания не зафиксировано.
В комитете уточнили, что у сотрудницы отсутствовал так называемый пропуск патологии — плановую флюорографию она прошла 5 января. По итогам дополнительного обследования новых случаев туберкулеза среди школьников и работников школы не выявлено.