Пенсионеры массово заболели ОРВИ в пансионате в Новой Москве

Пенсионеры, которые являются постояльцами частного пансионата в Новой Москве, массово заболели острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ). Об этом 8 февраля сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал собеседник, вспышка инфекции произошла в деревне Пенино. Там находится пансионат для пожилых людей «Дом Пенино». Его постояльцами являются 12 человек.

Госпитализированы ли пенсионеры, не уточняется. Выясняются детали произошедшего.

Пресс-служба горкомитета Сант-Петербурга по здравоохранению 25 января сообщила, что туберкулез выявлен у сотрудницы организации, отвечающей за питание в средней школе № 575 Приморского района города. В учебном заведении провели дезинфекцию, учащихся обследуют, других случаев заболевания не зафиксировано.

В комитете уточнили, что у сотрудницы отсутствовал так называемый пропуск патологии — плановую флюорографию она прошла 5 января. По итогам дополнительного обследования новых случаев туберкулеза среди школьников и работников школы не выявлено.