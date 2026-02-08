Ричмонд
Трое погибли, 6 пострадали — волгоградцы попали в ДТП на трассе в Калмыкии

Авария случилась 8 января в 8:35 на территории Кетченеровского района на дороге подъезд к городу Элиста 170-й км от федеральной трассы Р-22 "Каспий.

Источник: МВД Калмыкии

Три человека погибли и шестеро пострадали в дорожно-транспортном происшествии на территории Калмыкии. В отечественных легковых автомобилях «Лада Ларгус» и «Лада Гранта» находились жители Волгоградской области.

«Авария случилась 8 января в 8:35 на территории Кетченеровского района на дороге подъезд к городу Элиста 170-й километр от федеральной трассы Р-22 “Каспий”, — сообщает командир ОРДПС Госавтоинспекции МВД Калмыкии Александр Бахмутов.

Шестеро пострадавших, среди которых восьмилетний ребенок, доставлены в республиканскую больницу Элисты.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На кадрах, предоставленных пресс-службой МВД Калмыкии, видно, что один из автомобилей от столкновения улетел в кювет и перевернулся. В какой из машин находились погибшие, пока не уточняется.

Накануне происшествие случилось на железной дороге на территории Волгоградской области. Южная транспортная прокуратура проводит проверку.