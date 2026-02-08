Ричмонд
В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

БРЯНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на село Понуровка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, контузию получил мирный житель», — написал он.

По словам Богомаза, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Также в результате атаки поврежден легковой автомобиль, на месте работают оперативные и экстренные службы.

