ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Три человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ рынка в Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три человека. В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 годов рождения и женщина 1983 года рождения. Один из пострадавших госпитализирован в Каховскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в Новой Каховке пострадало здание больницы, в селе Раденск загорелся дом, в селе Гладковка поврежден микроавтобус.

«Окружные и территориальные администрации и спасатели работают на местах, несмотря на постоянную угрозу со стороны вражеских беспилотников», — заключил он.