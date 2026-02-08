Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки в Химках, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«7 февраля в дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение о стрельбе на Ленинском проспекте. Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона общего пользования на 23 этаже произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1989 года рождения.