В Подмосковье мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки

«7 февраля в дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение о стрельбе на Ленинском проспекте. Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, с балкона общего пользования на 23 этаже произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении.