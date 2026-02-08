Ричмонд
«Успел втащить киллеру»: военкор Коц рассказал, как генерал Алексеев спас свою жизнь

Во время покушения генерал-лейтенант Владимир Алексеев сразу осознал происходящее и успел среагировать. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, военный немедленно подошел к нападавшему и не дал ему поднять пистолет до уровня головы.

— Ранение в ногу говорит, скорее всего, о том, что Степаныч (Алексеев — прим. «ВМ») перехватил руку со стволом. Он еще и втащить киллеру успел, — написал он в своем Telegram-канале.

Коц считает, что такая реакция спасла жизнь генералу. Кроме того, жена Алексеева использовала подручные материалы, чтобы наложить жгуты на ногу и раны.

По данным правоохранительных органов, исполнителю покушения на Владимира Алексеева Любомиру Корбе, а также сообщнику Виктору Васину грозит пожизненное лишение свободы.

Владимира Алексеева попытались убить в Москве около 07:00 6 февраля. Пострадавшего госпитализировали. В 2023 году Алексеев вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа. Чем еще известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».

