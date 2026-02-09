В Белгороде полностью восстановили газоснабжение

По его словам, власти не успеют отремонтировать поврежденную ТЭЦ до резкого похолодания — в рамках подготовки к восстановлению сливается из отопительных систем 455 жилых зданий, а также ряда образовательных учреждений (детские сады, школы) и медицинских организаций. Когда восстановление завершится, системы снова наполнят горячей водой.