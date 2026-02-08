Иванников объяснил немолодой возраст участников покушения на Алексеева

«Нацистская идеология поражает сознание граждан и даёт мотивировку на совершение тяжких преступлений, поэтому возраст не является фактором для совершения такого преступления или же его сдерживания. В данном случае преступление было очень хорошо подготовлено и поручено профессионалам. Предстоит выяснить, где киллер и его пособники проходили подготовку. Возможно, они принимали участие в боевых действиях в военных конфликтах прошлого, этим и объясняется их такой немолодой возраст. Всю цепочку причастных к этому преступлению предстоит выяснить следствию», — отметил собеседник издания.