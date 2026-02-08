Иванников объяснил немолодой возраст участников покушения на Алексеева

Стрелявшему в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе 65 лет, его пособнику Виктору Васину — 66 лет, второй пособнице Зинаиде Серебрицкой — 54 года. Почему выбор организаторов покушения пал на исполнителей в возрасте «50+», aif.ru объяснил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Нацистская идеология поражает сознание граждан и даёт мотивировку на совершение тяжких преступлений, поэтому возраст не является фактором для совершения такого преступления или же его сдерживания. В данном случае преступление было очень хорошо подготовлено и поручено профессионалам. Предстоит выяснить, где киллер и его пособники проходили подготовку. Возможно, они принимали участие в боевых действиях в военных конфликтах прошлого, этим и объясняется их такой немолодой возраст. Всю цепочку причастных к этому преступлению предстоит выяснить следствию», — отметил собеседник издания.
Ранее Иванников рассказал, почему организаторы покушения на генерал-лейтенанта Алексеева привлекли женщину.
Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. С огнестрельными ранениями его доставили в медучреждение. Сейчас жизнь Алексеева вне опасности. Стрелявшего в него Любомира Корбу задержали в аэропорту Дубая и экстрадировали в РФ. Как стало известно, суд принял решение о его аресте. Одному из его соучастников, Виктору Васину, которого задержали в Москве предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Вторая соучастница, Зинаида Серебрицкая, сбежала на территорию Украины.