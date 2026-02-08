Мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область

«ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, контузию получил мирный житель», — написал он. По словам главы области, пострадавшему оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.
В результате удара также был повреждён легковой автомобиль. На месте происшествия сейчас работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.
Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников привела к пожару на предприятии в Тверской области. Возгорание произошло в Конаковском округе во время отражения налёта БПЛА, сообщил врио губернатора Виталий Королёв. По официальным данным, пострадавших нет.
