Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Metro: в Израиле истребители сопроводили самолет после угроз его пассажирам

На авиарейсе Лондон — Тель-Авив пассажир стал рассылать сообщения с угрозами, в результате чего Израиль поднял в небо истребители.

Источник: Аргументы и факты

Истребители ВВС Израиля поднялись в небо после того, как пассажиры рейса Лондон — Тель-Авив получили сообщения с угрозами, пишет Metro.

По данным издания, как минимум один пассажир получил сообщение, которое «вызвало опасения по поводу попытки причинить вред самолету». Экипаж лайнера доложил об инциденте диспетчеру. После этого израильские истребители поднялись в небо, чтобы сопроводить самолет.

Лайнер благополучно приземлился в Израиле. Сейчас специалисты проводят расследование.

«Власти полагают, что пассажир изменил имя своей учетной записи Wi-Fi на “террорист” и рассылал угрожающие сообщения другим пассажирам», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в США военные подняли в небо истребитель F-16 после того, как гражданский самолет оказался в воздушном пространстве над резиденцией американского лидера Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше