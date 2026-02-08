Metro: в Израиле истребители сопроводили самолет после угроз его пассажирам

Истребители ВВС Израиля поднялись в небо после того, как пассажиры рейса Лондон — Тель-Авив получили сообщения с угрозами, пишет Metro.
По данным издания, как минимум один пассажир получил сообщение, которое «вызвало опасения по поводу попытки причинить вред самолету». Экипаж лайнера доложил об инциденте диспетчеру. После этого израильские истребители поднялись в небо, чтобы сопроводить самолет.
Лайнер благополучно приземлился в Израиле. Сейчас специалисты проводят расследование.
«Власти полагают, что пассажир изменил имя своей учетной записи Wi-Fi на “террорист” и рассылал угрожающие сообщения другим пассажирам», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в США военные подняли в небо истребитель F-16 после того, как гражданский самолет оказался в воздушном пространстве над резиденцией американского лидера Дональда Трампа.