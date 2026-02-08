Пострадавших при нападении в школе Красноярска вывели из шокового состояния

Троих подростков, получивших ожоги при нападении девочки в 153-й школе Красноярска, вывели из шокового состояния. Об этом рассказал главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин. Он заявил, что школьники «уже немного повеселели».
— Наши врачи успешно вывели детей из состояния шока. При обширных ожогах организм реагирует системно, и самое важное — это правильная помощь с первых минут. Радует, что она была оказана вовремя. Путь предстоит небыстрый, но мы приложим все усилия, чтобы он завершился хорошо.
Егор Корчагин рассказал, что в отделении есть все необходимое для лечения детей. Также пострадавших поддерживают их родители.
Напомним, инцидент произошел 4 февраля. По версии следствия, восьмиклассница пронесла на урок бутылку с бензином, облила сверстников и подожгла. Трое подростков получили ожоги. Еще двоих девочка ударила молотком.
По факту ЧП заведены уголовные дела. Девочку заключили под стражу на два месяца, директора школы уволили, а охранниц отправили под домашний арест.