Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавших при нападении в школе Красноярска вывели из шокового состояния

Главврач рассказал о состоянии пострадавших подростков при нападении в школе Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

Троих подростков, получивших ожоги при нападении девочки в 153-й школе Красноярска, вывели из шокового состояния. Об этом рассказал главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин. Он заявил, что школьники «уже немного повеселели».

— Наши врачи успешно вывели детей из состояния шока. При обширных ожогах организм реагирует системно, и самое важное — это правильная помощь с первых минут. Радует, что она была оказана вовремя. Путь предстоит небыстрый, но мы приложим все усилия, чтобы он завершился хорошо.

Егор Корчагин рассказал, что в отделении есть все необходимое для лечения детей. Также пострадавших поддерживают их родители.

Напомним, инцидент произошел 4 февраля. По версии следствия, восьмиклассница пронесла на урок бутылку с бензином, облила сверстников и подожгла. Трое подростков получили ожоги. Еще двоих девочка ударила молотком.

По факту ЧП заведены уголовные дела. Девочку заключили под стражу на два месяца, директора школы уволили, а охранниц отправили под домашний арест.