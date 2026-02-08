Ричмонд
Воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины, включая Киевскую

На Украине объявлена массовая воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит сразу в девяти областях.

Источник: Life.ru

В зону угрозы попали центральные и северо-восточные регионы страны: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Житомирская и Черниговская области.

Ранее Life.ru рассказывал, что после объявления воздушной тревоге в Одессе прогремела серия взрывов. Характерные звуки были слышны в нескольких районах города. Кстати, некоторые эксперты считают, что СВО не завершится, пока ВС РФ не возьмут Одессу.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.