Воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины, включая Киевскую

Ранее Life.ru рассказывал, что после объявления воздушной тревоге в Одессе прогремела серия взрывов. Характерные звуки были слышны в нескольких районах города. Кстати, некоторые эксперты считают, что СВО не завершится, пока ВС РФ не возьмут Одессу.