Воздушная тревога объявлена в 9 областях Украины, включая Киевскую

В зону угрозы попали центральные и северо-восточные регионы страны: Киевская, Черкасская, Кировоградская, Харьковская, Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Житомирская и Черниговская области.
Ранее Life.ru рассказывал, что после объявления воздушной тревоге в Одессе прогремела серия взрывов. Характерные звуки были слышны в нескольких районах города. Кстати, некоторые эксперты считают, что СВО не завершится, пока ВС РФ не возьмут Одессу.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.