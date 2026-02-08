На Солнцевской линии метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути

На юго-западном участке Солнцевской линии столичного метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в пресс-службе городского Дептранса.
— На юго-западном участке Солнцевской линии (8А) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Позже в Дептрансе заверили, что движение начали вводить в график. О состоянии упавшего человека не сообщается.
В конце января человек пострадал после падения на пути на перегоне Красный Строитель — Щербинка второй линии Московских центральных диаметров. Из-за этого задерживались четыре пригородных электрички.