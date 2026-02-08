С начала года в Башкирии на пожарах погибло 25 человек

С начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировано более 450 техногенных пожаров, в результате которых погибло 25 человек. Об этом сообщает республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Чтобы избежать возгорания, необходимо не оставлять непотушенные окурки, не курить в помещениях, не перегружать электросеть, не оставлять топящиеся печи без присмотра и не использовать неисправные электронагреватели. При первых признаках пожара следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.
Напомним, накануне утром в селе Петровское Ишимбайского района произошел пожар в частном доме. Под завалами было обнаружено тело погибшего мужчины.
