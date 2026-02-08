С начала года в Башкирии на пожарах погибло 25 человек

Чтобы избежать возгорания, необходимо не оставлять непотушенные окурки, не курить в помещениях, не перегружать электросеть, не оставлять топящиеся печи без присмотра и не использовать неисправные электронагреватели. При первых признаках пожара следует немедленно звонить по номерам 101 или 112.