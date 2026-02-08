В окрестностях Харькова произошли взрывы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в окрестностях Харькова на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».
Подробности не приводятся.
В настоящее время в Харьковской области действует режим воздушной тревоги.
