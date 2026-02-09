Поножовщина в Андижанской области: уличный конфликт между подростками закончился убийством

Отметим, что в последнее время в новостной повестке всё чаще появляются сообщения о том, как подростки и молодые люди устраивают массовые драки, организуют «стрелки», а в отдельных случаях начинают формировать уличные группировки, занимающиеся хулиганством и грабежами.