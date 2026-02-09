Поножовщина в Андижанской области: уличный конфликт между подростками закончился убийством

Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре Узбекистана. По официальным данным, инцидент произошёл 6 февраля в Булакбашинском районе. На почве ранее возникшего конфликта между знакомыми вспыхнула ссора, в ходе которой несовершеннолетний нанёс знакомому телесные повреждения хозяйственным ножом, умышленно лишив его жизни.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.
Отметим, что в последнее время в новостной повестке всё чаще появляются сообщения о том, как подростки и молодые люди устраивают массовые драки, организуют «стрелки», а в отдельных случаях начинают формировать уличные группировки, занимающиеся хулиганством и грабежами.
Всё это выглядит как прямое следствие провала системной работы с молодёжью. Складывается ощущение, что вся эта вертикаль — от махалли до профильных молодёжных структур — существует лишь формально, имитирует бурную деятельность, осваивает бюджеты и штампует никому не нужные отчётные мероприятия.
А результат этой «работы», как говорится, налицо — на улицах, в криминальных сводках и в трагических новостях, где всё чаще фигурируют совсем ещё молодые люди.