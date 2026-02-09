Ричмонд
Трёхлетняя девочка воткнула карандаш в глаз в детском саду

Vaib.uz (новости Узбекистана. 8 февраля). В детском саду Наманганской области произошёл опасный инцидент — трёхлетняя девочка получила серьёзную травму глаза, воткнув в него карандаш. Фотография с места происшествия быстро разошлась по социальным сетям и вызвала бурное обсуждение среди родителей.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщил телеканал «Миллий», инцидент произошёл в государственном дошкольном образовательном учреждении № 20 Чартакского района. По предварительной информации, ребёнок бежал с карандашом в руке, упал, и в результате карандаш попал в глаз.

Воспитатели, заметив произошедшее, незамедлительно доставили девочку в медицинское учреждение, где ей была оказана экстренная помощь.

По словам врачей, на данный момент общее состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, но стабильное. Девочка находится в сознании. Благодаря своевременным действиям медиков удалось сохранить подвижность глазного яблока и зрительные функции.

В настоящее время пациентка продолжает получать все необходимые лечебные процедуры под наблюдением специалистов.