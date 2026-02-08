Ричмонд
ДТП с автобусом и курьером в Ташкенте: появились новые подробности

Vaib.uz (новости Узбекистана. 8 февраля). Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием городского автобуса и курьера на электровелосипеде, которое случилось накануне вечером.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в «Тошшахартрансхизмат», автобус двигался по улице Алишера Навои на разрешающий зелёный сигнал светофора. В этот момент курьер пересекал регулируемый пешеходный переход, проигнорировав запрещающий красный сигнал.

В результате автобус совершил наезд на скутер передней правой частью.

Отмечается, что водитель автобуса сразу же вызвал скорую помощь и вместе с пострадавшим курьером отправился в медицинское учреждение. По итогам осмотра врачами курьеру был поставлен диагноз — растяжение связок левой руки.

Обстоятельства происшествия были оформлены в установленном порядке сотрудниками дорожно-патрульной службы.