Неадекватный пассажир укусил сотрудника метро на станции «Сенная площадь»

Ты не ты, когда голоден. Возможно, именно это стало причиной неадекватного поведения пассажира метро на станции «Сенная площадь». Мужчина укусил работника подземки в вестибюле, когда его попытались задержать. На помощь вызвали полицейских. Подробности странного происшествия сообщил «Дорожный инспектор», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
— Сотрудники полиции задержали неадекватного мужчины, который укусил работника метро и разбил ему нагрудный видеорегистратор. Все произошло в воскресенье, 8 февраля, около 19:00 на станции метро «Сенная площадь». Мужчину доставили в отделение полиции и оформили на него административный протокол за мелкое хулиганство, — передает инспектор.
Теперь кусачему пассажиру грозит арест на срок до 15 суток, либо штраф в размере от 500 до 1 тысяч рублей. Не исключено, что разбирательство закончится и уголовным делом.