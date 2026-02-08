Неадекватный пассажир укусил сотрудника метро на станции «Сенная площадь»

Ты не ты, когда голоден. Возможно, именно это стало причиной неадекватного поведения пассажира метро на станции «Сенная площадь». Мужчина укусил работника подземки в вестибюле, когда его попытались задержать. На помощь вызвали полицейских. Подробности странного происшествия сообщил «Дорожный инспектор», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.