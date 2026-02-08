Пятна от нефтепродуктов появились в море после крушения судна у Пхукета

Всего на его борту было около 200 контейнеров, большинство упали в море, также была обнаружена утечка нефти. Королевский военно-морской флот Таиланда, власти Пхукета, морская полиция, волонтеры и управление морских и прибрежных ресурсов начали обследование повреждений, извлечение контейнеров, а также локализацию и удаление нефтяных пятен.