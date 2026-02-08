За 200 км от дома: тело загадочно пропавшего подростка нашли под Саратовом

По данным добровольческого отряда «ЛизаАлерт», заявка волонтерам о пропаже мальчика поступила вечером 5 февраля. К поискам сразу же подключился 61 доброволец отряда «ЛизаАлерт» из шести областей страны — Саратовской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, а также Москвы. Кроме того, ребенка искали сотрудники полиции, Службы спасения, МЧС, Следственного комитета, а также неравнодушные местные жители. В поисковой операции использовали беспилотную авиацию и снегоходы. Все населенные пункты в радиусе 40 километров от села Привольное, где жил мальчик, оклеили ориентировками. Участники поисковой операции прочесывали лесопосадки, осматривали обочины дорог и берег реки Волги. Поиск осложнял снегопад, который заметал следы.