За 200 км от дома: тело загадочно пропавшего подростка нашли под Саратовом

Мальчика, который ушел из дома 5 февраля, обнаружили мертвым в поле.

Источник: Аргументы и факты

В Саратовской области нашли мертвым 15-летнего подростка, который 5 февраля ушел из дома в селе Привольное и перестал выходить на связь. Его тело обнаружили 8 февраля в поле в нескольких километрах от села на другом берегу реки Волги.

Волонтеры, полиция и МЧС искали подростка трое суток.

По данным добровольческого отряда «ЛизаАлерт», заявка волонтерам о пропаже мальчика поступила вечером 5 февраля. К поискам сразу же подключился 61 доброволец отряда «ЛизаАлерт» из шести областей страны — Саратовской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, а также Москвы. Кроме того, ребенка искали сотрудники полиции, Службы спасения, МЧС, Следственного комитета, а также неравнодушные местные жители. В поисковой операции использовали беспилотную авиацию и снегоходы. Все населенные пункты в радиусе 40 километров от села Привольное, где жил мальчик, оклеили ориентировками. Участники поисковой операции прочесывали лесопосадки, осматривали обочины дорог и берег реки Волги. Поиск осложнял снегопад, который заметал следы.

Следственный отдел по городу Энгельс возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи осматривали улицы населенного пункта и прилегающие территории, обследовали чердаки и подвалы, допрашивали родственников и друзей пропавшего.

Поиски подростка продолжались трое суток, за это время в работе приняли участие более 180 человек. 8 февраля тело мальчика без признаков жизни нашли в поле.

Как нашли пропавшего в Саратовской области подростка?

По данным СУ СК РФ по Саратовской области, тело подростка обнаружили в поле в семи километрах от села Ревино в Красноармейском районе. Населенный пункт находится на противоположном берегу Волги, в нескольких километрах от родного села мальчика, — Привольного.

По данным ИА «Регион 64», которое ссылается на источник, тело подростка нашел тракторист, расчищавший дорогу после снегопада. Источник рассказал, что между родным селом мальчика и местом, где обнаружено тело, около 200 километров, езда на автомобиле займет примерно три часа.

Что случилось с подростком, который ушел из дома в селе Привольное?

При осмотре следователи не обнаружили на его теле никаких повреждений. Чтобы установить точные причины смерти, потребуется судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, следователям предстоит выяснить, почему несовершеннолетний оказался так далеко от дома. На месте происшествия работает следователи и криминалисты, а также полиция.

Источник, на который ссылается ИА «Регион 64», сообщил, что, предположительно, мальчик просто замерз, криминальной составляющей в его смерти нет.

По неподтвержденной информации, накануне пропажи подросток «провалил экзамен», что могло стать причиной его ухода из дома.

