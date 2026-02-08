Ричмонд
Гладков: Власти Белгорода начали принимать заявки на эвакуацию в другие регионы

Администрация Белгорода начала сбор заявок на эвакуацию жителей города в другие регионы. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, приоритет будет отдан многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим пенсионерам.

— Мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы, — говорится в Telegram-канале Гладкова.

7 февраля после мощного взрыва в Белгородской области электроэнергия пропала на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.

3 февраля украинские войска также нанесли ракетный удар по территории Белгорода и области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден.

Порядка 80 тысяч жителей Белгорода, по состоянию на утро 8 февраля, остаются без тепла, еще более трех тысяч человек — без газа и около одной тысячи — без электроэнергии.