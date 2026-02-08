У побережья Пхукета произошёл разлив нефтепродуктов после крушения судна

По данным морских властей, на борту затонувшего судна находилось около 300 контейнеров, 14 из которых содержали опасные вещества. Их утечка создаёт серьёзную угрозу для экологии региона и потенциально опасна для судоходства.
С воздуха зафиксировано огромное мазутное пятно протяжённостью более 7 километров. К счастью, оно дрейфует в сторону от острова Пхукет. Спасатели успели эвакуировать на берег всех 16 членов экипажа.
В настоящее время к ликвидации последствий инцидента подключились Военно-морские силы Таиланда. Основные усилия направлены на локализацию разлива и оценку реального ущерба.
Андаманское море, омывающее западное побережье Таиланда, известно своими богатыми морскими экосистемами и коралловыми рифами, которые крайне уязвимы к загрязнению нефтепродуктами.
Ранее Life.ru рассказывал, как береговая охрана Малайзии недавно задержала два танкера, экипажи которых подозреваются в незаконной перекачке нефти прямо в море на сумму около 130 миллионов долларов. В операции у мыса Мука-Хед были арестованы 53 моряка разных национальностей, включая граждан Китая, Ирана и Индии.
