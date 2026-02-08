У побережья Пхукета произошёл разлив нефтепродуктов после крушения судна

Ранее Life.ru рассказывал, как береговая охрана Малайзии недавно задержала два танкера, экипажи которых подозреваются в незаконной перекачке нефти прямо в море на сумму около 130 миллионов долларов. В операции у мыса Мука-Хед были арестованы 53 моряка разных национальностей, включая граждан Китая, Ирана и Индии.