Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отсутствия света

«В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск — ред.) жители жилмассива Тополя перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».
Жители Украины в последнее время устраивают акции протеста и перекрывают дороги из-за многочасовых отключений света.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.