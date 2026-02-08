Ричмонд
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отсутствия света

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Жители Днепропетровска на Украине в знак протеста против длительного отсутствия света перекрыли дорогу, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Источник: AP 2024

«В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск — ред.) жители жилмассива Тополя перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».

Жители Украины в последнее время устраивают акции протеста и перекрывают дороги из-за многочасовых отключений света.

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.