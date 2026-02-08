Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина сломал нос девушке в московском метро из-за отказа

Мужчина сломал нос девушке на станции московского метро из-за отказа дать ему деньги.

Мужчина сломал нос девушке на станции московского метро из-за отказа дать ему деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Конфликт начался с того, что неизвестный стал выпрашивать у пассажирки деньги. Получив отказ, он перешёл к оскорблениям. Когда девушка попыталась снять его на видео, мужчина нанёс ей несколько ударов в лицо.

Кадры, опубликованные в сети, показывают пострадавшую со спины, указывающую на нападавшего. Затем он разворачивается и бьёт её. На других кадрах девушка демонстрирует окровавленные лицо и руки.

Пострадавшая обратилась в полицию и больницу. По информации канала, этот же мужчина ранее приставал с просьбами о деньгах к другой пассажирке метро.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.