Мужчина сломал нос девушке в московском метро из-за отказа

Мужчина сломал нос девушке на станции московского метро из-за отказа дать ему деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Конфликт начался с того, что неизвестный стал выпрашивать у пассажирки деньги. Получив отказ, он перешёл к оскорблениям. Когда девушка попыталась снять его на видео, мужчина нанёс ей несколько ударов в лицо.
Кадры, опубликованные в сети, показывают пострадавшую со спины, указывающую на нападавшего. Затем он разворачивается и бьёт её. На других кадрах девушка демонстрирует окровавленные лицо и руки.
Пострадавшая обратилась в полицию и больницу. По информации канала, этот же мужчина ранее приставал с просьбами о деньгах к другой пассажирке метро.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.