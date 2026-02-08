Ричмонд
Под Ростовом автомобиль занесло на трассе, водитель попал в больницу

В Аксайском районе водитель на «Ладе» не справился с управлением и врезался в иномарку.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области машину занесло на трассе, а ее водитель попал в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 февраля в Аксайском районе, на автодороге «Аксай — Большой Лог — Старочеркасск». Водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на обочину. После этого автомобиль занесло, и он выскочил на встречную полосу, где врезался в «Mercedes GLE 300».

В результате аварии 54-летний водитель отечественного автомобиля с травмами был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.