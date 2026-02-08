Мужчина сломал нос девушке в московском метро за отказ дать ему денег

Мужчина, просивший деньги у пассажиров, напал на девушку в московском метро и сломал ей нос. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел 3 февраля. Незнакомец подошел к девушке на одной из станций и начал выпрашивать у нее деньги. После того как она отказала, он начал оскорблять ее. В ответ на это девушка решила записать конфликт на телефон, после чего нападавший ударил ее по лицу.
В результате ей пришлось обратиться за медицинской помощью и в полицию.
Также стало известно, что незадолго до этого мужчина оскорбил другую пассажирку, говорится в публикации.
Похожий инцидент произошел осенью. Мужчина в состоянии опьянения избил 65-летнюю пенсионерку за отказ дать ему милостыню рядом с церковью Георгия Победоносца, расположенной на проспекте Славы в районе Купчино в Санкт-Петербурге.