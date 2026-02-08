Мужчина сломал нос девушке в московском метро за отказ дать ему денег

Инцидент произошел 3 февраля. Незнакомец подошел к девушке на одной из станций и начал выпрашивать у нее деньги. После того как она отказала, он начал оскорблять ее. В ответ на это девушка решила записать конфликт на телефон, после чего нападавший ударил ее по лицу.