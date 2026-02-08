Ричмонд
Раскрыто состояние генерала Алексеева после покушения

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришёл в себя и разговаривает.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришёл в себя и разговаривает. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ пришёл в себя утром в субботу. Его состояние было тяжёлым, но сейчас он стабилен и разговаривает.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве, после чего генерала госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Дубае и передаче России исполнителя — Любомира Корбы.

В Следственном комитете заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года для совершения теракта.