Раскрыто состояние генерала Алексеева после покушения

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришёл в себя и разговаривает. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ пришёл в себя утром в субботу. Его состояние было тяжёлым, но сейчас он стабилен и разговаривает.
Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме в Москве, после чего генерала госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Дубае и передаче России исполнителя — Любомира Корбы.
В Следственном комитете заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года для совершения теракта.