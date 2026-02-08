Ричмонд
Лифт с человеком внутри упал в Подмосковье с 9 этажа

Лифт с человеком внутри сорвался с девятого этажа в Московской области.

Лифт с человеком внутри сорвался с девятого этажа в Московской области. Об этом пишет телеграм-канал 112. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Инцидент произошёл в ЖК «Парк-сити» в Жуковском. По словам жильцов, УК проводила обслуживание лифтов около двух недель назад. Находившийся в лифте мужчина не может пошевелиться.

При этом жильцы говорят, что часто жаловались на проблемы с лифтами.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в январе лифт с ребенком рухнул в шахту в подмосковном ЖК. Пятилетняя девочка получила травмы.