Лифт с человеком внутри упал в Подмосковье с 9 этажа

Лифт с человеком внутри сорвался с девятого этажа в Московской области. Об этом пишет телеграм-канал 112. Пострадавший получил тяжелые травмы.
Инцидент произошёл в ЖК «Парк-сити» в Жуковском. По словам жильцов, УК проводила обслуживание лифтов около двух недель назад. Находившийся в лифте мужчина не может пошевелиться.
При этом жильцы говорят, что часто жаловались на проблемы с лифтами.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в январе лифт с ребенком рухнул в шахту в подмосковном ЖК. Пятилетняя девочка получила травмы.