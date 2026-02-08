Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина и трое детей погибли в пожаре в Лисичанске ЛНР

В Лисичанске Луганской Народной Республики при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей. Двое мальчиков успели выбраться из огня. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по ЛНР.

Пожар начался вечером в доме на улице Шеховцовой. Спасатели МЧС России потушили возгорание и нашли тела женщины и троих детей. Им было по 12 лет, 5 и 2 года.

Два старших сына разбили окно и смогли выбраться из горящего дома. Сейчас им оказывают необходимую помощь.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает Следственный комитет.

Ранее в Шелеховском районе Иркутской области произошла смертельная авария. Трое человек погибли — двое из них дети. ДТП случилось на 78-м километре трассы Р-258 «Байкал» возле посёлка Глубокая.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.