Женщина и трое детей погибли в пожаре в Лисичанске ЛНР

Пожар начался вечером в доме на улице Шеховцовой. Спасатели МЧС России потушили возгорание и нашли тела женщины и троих детей. Им было по 12 лет, 5 и 2 года.
Два старших сына разбили окно и смогли выбраться из горящего дома. Сейчас им оказывают необходимую помощь.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщает Следственный комитет.
Ранее в Шелеховском районе Иркутской области произошла смертельная авария. Трое человек погибли — двое из них дети. ДТП случилось на 78-м километре трассы Р-258 «Байкал» возле посёлка Глубокая.
