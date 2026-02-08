Лифт с человеком внутри упал с девятого этажа в Подмосковье

Все произошло в жилом комплексе «Парк-сити» в Жуковском. По словам местных жителей, пострадавший не может двигаться. По их словам, управляющая компания проводила обслуживание лифтов всего пару недель назад, однако в домовом чате жильцов регулярно появляются жалобы на неработающие лифты.