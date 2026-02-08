Ричмонд
Лифт с человеком внутри упал с девятого этажа в Подмосковье

В Подмосковье лифт упал с девятого этажа. Мужчина, который в этот момент находился внутри, выжил, но получил серьезные травмы. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил Telegram-канал 112.

Все произошло в жилом комплексе «Парк-сити» в Жуковском. По словам местных жителей, пострадавший не может двигаться. По их словам, управляющая компания проводила обслуживание лифтов всего пару недель назад, однако в домовом чате жильцов регулярно появляются жалобы на неработающие лифты.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, говорится в публикации.

Буквально два дня назад в Тверском районе в центре Москвы в здании упал лифт, однако внутри на тот момент не оказалось людей.