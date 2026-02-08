Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Занятия в школах Волгограда 9 февраля проведут дистанционно из-за гололеда

В мэрии сообщили о необходимости обеспечить безопасность детей в связи с неблагоприятной погодой.

Источник: Аргументы и факты

В Волгограде школьники 9 февраля из-за прогнозируемого гололеда будут учиться дистанционно, сообщили в мэрии.

«В Волгограде принято решение организовать в понедельник, 9 февраля, для учащихся муниципальных образовательных учреждений занятия с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.

В мэрии рассказали, что решение принято с целью обеспечить безопасность детей в связи с неблагоприятной погодой. Синоптики спрогнозировали, что в течение ночи и рано утром 9 февраля в Волгограде будет идти дождь со снегом при отрицательной температуре, говорится в сообщении.

На дистанционное обучение переведут школьников с 1 по 11 класс, рассказали в мэрии.

Напомним, 31 января в Мурманске из-за отключения света отменили занятия в школах. Кроме того, на дистанционный режим обучения перевели студентов Мурманского строительного и Мурманского технологического колледжей, а также Центра допобразования «Лапландия».