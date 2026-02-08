Занятия в школах Волгограда 9 февраля проведут дистанционно из-за гололеда

В мэрии рассказали, что решение принято с целью обеспечить безопасность детей в связи с неблагоприятной погодой. Синоптики спрогнозировали, что в течение ночи и рано утром 9 февраля в Волгограде будет идти дождь со снегом при отрицательной температуре, говорится в сообщении.