В Италии обвалилась часть конструкции железнодорожного моста

В районе итальянского города Санта-Маринелла произошло обрушение части защитной конструкции железнодорожного моста, пишет Il Messaggero.
По данным издания, инцидент привел к сбоям в железнодорожном сообщении. В результате происшествия нет пострадавших.
«Причины обрушения все еще расследуются. Не исключаются структурные критические проблемы или проблемы, связанные с износом инфраструктуры», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что на востоке Китая в городе Яньчэн произошло обрушение железнодорожного моста. В результате погибли два человека, еще трое пропали без вести.