Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии обвалилась часть конструкции железнодорожного моста

В Италии выясняют причины обрушения части конструкции железнодорожного моста.

Источник: Аргументы и факты

В районе итальянского города Санта-Маринелла произошло обрушение части защитной конструкции железнодорожного моста, пишет Il Messaggero.

По данным издания, инцидент привел к сбоям в железнодорожном сообщении. В результате происшествия нет пострадавших.

«Причины обрушения все еще расследуются. Не исключаются структурные критические проблемы или проблемы, связанные с износом инфраструктуры», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что на востоке Китая в городе Яньчэн произошло обрушение железнодорожного моста. В результате погибли два человека, еще трое пропали без вести.