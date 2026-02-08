Ричмонд
В Подмосковье рухнул лифт с человеком внутри, мужчина выжил

СК РФ проводит проверку по факту травмирования мужчины в Жуковском.

Источник: Комсомольская правда

В Жуковском в Московской области в жилищном комплексе (ЖК) «Парк Сити» рухнул лифт, когда в нем находился человек, мужчина выжил. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на собственный источники.

«Жители рассказали, что во втором корпусе второго подъезда ЖК “Парк-Сити” сегодня около 20:00 раздался жуткий грохот. Лифт с пассажиром полетел вниз. После этого поехал вверх и замер», — рассказали очевидцы.

По их словам, после мужчину живым достали из лифта, и машиной скорой помощи увезли в больницу. Пострадавший смог дозвониться своей жене, которая в момент ЧП находилась дома, она и вызвала 112. Через 10 минут приехала скорая и лифтеры.

Также местные жители отметили, что лифты в этом комплексе регулярно барахлят и их постоянно отключают.

В свою очередь региональный СК РФ сообщил в мессенджере МАХ, что следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в Жуковском.

По данным ведомства, 8 февраля в многоэтажном доме во время резкого торможения лифта при движении на вверх, мужчина находившийся внутри кабины получил травмы и был госпитализирован.

Как писал сайт KP.RU, в мае прошлого года в ЖК «Звездный» в Краснодаре один из лифтов в жилом доме сорвался и пролетел несколько этажей. В момент аварии в лифте находился ребенок. После падения он получил травмы и был доставлен в травмпункт.