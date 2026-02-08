Пьяный российский боксер жестоко избил парня с ДЦП в Барнауле

Член федерации бокса избил молодого человека с ДЦП в Барнауле вечером 6 февраля. Об этом сообщили близкие пострадавшего Максима каналу «Осторожно, новости».
По их словам, парень поднимался на лифте в гости, когда в кабину вошёл боксёр Дмитрий Сухотский. Очевидцы утверждают, что спортсмен был пьян. Он начал говорить с Максимом, но тот не разобрал слов и лишь улыбнулся в ответ. После этого Сухотский напал, ударил Максима ключами и рассек ему бровь. На месте удара образовалась большая гематома.
Максиму удалось выскочить из лифта, но агрессор погнался за ним. Парень добежал до конца коридора, понял, что это не его этаж, но сумел увернуться от пьяного боксера. После этого он попросил о помощи знакомую, и они вместе обратились в полицию.
Близкие Максима опасаются, что Сухотский отделается лишь административным наказанием и продолжит работать с детьми. У боксёра есть собственная школа, где он тренирует школьников.
Читайте также: «Мастер спорта по боксу избил свою жену на годовщину бракосочетания».