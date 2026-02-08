Пьяный российский боксер жестоко избил парня с ДЦП в Барнауле

По их словам, парень поднимался на лифте в гости, когда в кабину вошёл боксёр Дмитрий Сухотский. Очевидцы утверждают, что спортсмен был пьян. Он начал говорить с Максимом, но тот не разобрал слов и лишь улыбнулся в ответ. После этого Сухотский напал, ударил Максима ключами и рассек ему бровь. На месте удара образовалась большая гематома.