Прокуратура проверит УК в Жуковском, где мужчина пострадал из-за сбоя лифта

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Амет-Хана Султана. По предварительным данным, лифт резко поднялся на 17-й этаж и потом остановился. В кабине в этот момент находился 40-летний мужчина, после случившегося ему потребовалась медицинская помощь.