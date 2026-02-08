Прокуратура проверит УК в Жуковском, где мужчина пострадал из-за сбоя лифта

Прокуратура начала проверку по факту резкого подъема пассажирского лифта в подмосковном Жуковском. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Амет-Хана Султана. По предварительным данным, лифт резко поднялся на 17-й этаж и потом остановился. В кабине в этот момент находился 40-летний мужчина, после случившегося ему потребовалась медицинская помощь.
— Прокуратура в ходе проверки установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о безопасной эксплуатации лифтов. Также будет проверена деятельность управляющей компании и организации, ответственной за техническое обслуживание оборудования, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По итогам проверки будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.
До этого сообщалось, что в Подмосковье лифт упал с девятого этажа. Мужчина, который в этот момент находился внутри, выжил, но получил серьезные травмы, передал Telegram-канал 112.