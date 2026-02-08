Разлив нефтепродуктов произошел недалеко от Пхукета после крушения контейнеровоза

В Андаманском море близ курортного острова Пхукет произошёл разлив нефтепродуктов в результате крушения контейнеровоза Sealloyd Arc под панамским флагом. Судно следовало из Малайзии в Бангладеш с грузом из около 300 контейнеров, 14 из которых содержали опасные вещества.
Как сообщает газета Bangkok Post, в море образовалось мазутное пятно протяжённостью примерно 7,2 километра и шириной 1,6 километра, дрейфующее в западном направлении, отдаляясь от острова. Это создаёт угрозу для морской экосистемы и потенциально для судоходства.
Все 16 членов экипажа были спасены по гуманитарным соображениям и доставлены на берег. К ликвидации последствий инцидента подключились Военно-морские силы Таиланда.
