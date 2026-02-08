Разлив нефтепродуктов произошел недалеко от Пхукета после крушения контейнеровоза

В Андаманском море близ курортного острова Пхукет произошёл разлив нефтепродуктов в результате крушения контейнеровоза Sealloyd Arc под панамским флагом. Судно следовало из Малайзии в Бангладеш с грузом из около 300 контейнеров, 14 из которых содержали опасные вещества.