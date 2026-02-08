Ричмонд
В Киеве и области прогремела серия взрывов

Взрывы прозвучали в Киеве поздно вечером 8 февраля. В этот момент в городе действовала воздушная тревога. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в столице», — написал Кличко в своём Telegram-канале.

Серия взрывов раздалась и в Киевской области. Жители Васильевки услышали несколько мощных хлопков. Очевидцы поделились информацией в социальных сетях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги сейчас звучит в 11 областях страны, включая Киевскую.

Напомним, этим же вечером после 19:00 на Украине уже объявляли массовую воздушную тревогу. Тогда сирены включили одновременно в девяти областях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

