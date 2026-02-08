В Киеве и области прогремела серия взрывов

«Взрывы в столице», — написал Кличко в своём Telegram-канале.
Серия взрывов раздалась и в Киевской области. Жители Васильевки услышали несколько мощных хлопков. Очевидцы поделились информацией в социальных сетях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги сейчас звучит в 11 областях страны, включая Киевскую.
Напомним, этим же вечером после 19:00 на Украине уже объявляли массовую воздушную тревогу. Тогда сирены включили одновременно в девяти областях.
