В ДТП скончались двое детей и двое взрослых: о трагедии в Оренбургской области

Жертвами ДТП в Оренбургской области стали четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

На трассе «Урал» в Оренбургской области произошла жуткая авария. Вечером 8 февраля столкнулись ВАЗ, «Камаз» и легковушка. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Среди жертв ДТП отмечены двое детей. Авария произошла на подъезде к Оренбургу. Предположительным виновником стал 20-летний водитель ВАЗ.

«[Водитель] не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля “Шкода”, в результате чего допустил столкновение, после чего не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем “Камаз”, двигавшимся в противоположном направлении», — говорится в материале.

Ранее страшная авария под Красноярском унесла жизни шести человек. ДТП произошло в Рыбинском районе. 7 февраля скончалась пострадавшая девочка, оповестил Минздрав Красноярского края.