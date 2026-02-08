В ДТП скончались двое детей и двое взрослых: о трагедии в Оренбургской области

На трассе «Урал» в Оренбургской области произошла жуткая авария. Вечером 8 февраля столкнулись ВАЗ, «Камаз» и легковушка. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
Среди жертв ДТП отмечены двое детей. Авария произошла на подъезде к Оренбургу. Предположительным виновником стал 20-летний водитель ВАЗ.
«[Водитель] не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля “Шкода”, в результате чего допустил столкновение, после чего не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем “Камаз”, двигавшимся в противоположном направлении», — говорится в материале.
Ранее страшная авария под Красноярском унесла жизни шести человек. ДТП произошло в Рыбинском районе. 7 февраля скончалась пострадавшая девочка, оповестил Минздрав Красноярского края.