Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.
Позже в посте сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.
В тот же день на юго-западном участке Солнцевской линии столичного метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе городского Дептранса.
В конце января человек пострадал после падения на пути на перегоне Красный Строитель — Щербинка второй линии Московских центральных диаметров. Из-за этого задерживались четыре пригородные электрички.