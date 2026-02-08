Ричмонд
Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве

Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.

Позже в посте сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.

В тот же день на юго-западном участке Солнцевской линии столичного метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе городского Дептранса.

В конце января человек пострадал после падения на пути на перегоне Красный Строитель — Щербинка второй линии Московских центральных диаметров. Из-за этого задерживались четыре пригородные электрички.