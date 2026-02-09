Под Курском прогремели взрывы, местные жители сообщают о работе ПВО

Работают силы противовоздушной обороны по уничтожению воздушных целей. Информации о возможных разрушениях на земле или пострадавших среди гражданского населения на данный момент не поступало.
ВСУ не перестают атаковывать регионы России. Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон врезался в гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате атаки в селе Погромец пострадал водитель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча.
