В Подмосковье мужчина пострадал в сорвавшемся лифте в многоэтажке

Как сообщили в администрации городского округа Жуковский, ЧП произошло вечером 8 февраля в 17-этажном жилом доме на улице Амет-хан Султана. Из-за сбоя в работе лифтового оборудования кабина проехала 17 этажей вверх и не остановилась, после чего сработала система безопасности.
Несмотря на то, что лифт не упал, резкая остановка привела к сильному удару внутри кабины, в которой находился мужчина 1985 года рождения. Пострадавшего оперативно доставили в Жуковскую областную клиническую больницу, ему потребовалась медицинская помощь.
Глава Жуковского Андроник Пак заявил, что пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Прокуратура Московской области организовала проверку, чтобы установить причины произошедшего и дать оценку работе управляющей компании и обслуживающей организации. В надзорном ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее Life.ru писал, что в Москве кабина лифта рухнула с высоты девятого этажа в жилом доме. К счастью, в момент падения внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Предварительной причиной ЧП назвали неисправность механизмов, а оценкой ущерба занялись аварийные службы и управляющая компания.
