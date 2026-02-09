Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье мужчина пострадал в сорвавшемся лифте в многоэтажке

Поездка в обычном лифте для жителей подмосковного Жуковского едва не закончилась трагедией — из-за технического сбоя кабина пронеслась через все этажи и резко остановилась. В результате инцидента мужчину доставили в больницу, а ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Источник: Life.ru

Как сообщили в администрации городского округа Жуковский, ЧП произошло вечером 8 февраля в 17-этажном жилом доме на улице Амет-хан Султана. Из-за сбоя в работе лифтового оборудования кабина проехала 17 этажей вверх и не остановилась, после чего сработала система безопасности.

Несмотря на то, что лифт не упал, резкая остановка привела к сильному удару внутри кабины, в которой находился мужчина 1985 года рождения. Пострадавшего оперативно доставили в Жуковскую областную клиническую больницу, ему потребовалась медицинская помощь.

Глава Жуковского Андроник Пак заявил, что пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Прокуратура Московской области организовала проверку, чтобы установить причины произошедшего и дать оценку работе управляющей компании и обслуживающей организации. В надзорном ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru писал, что в Москве кабина лифта рухнула с высоты девятого этажа в жилом доме. К счастью, в момент падения внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Предварительной причиной ЧП назвали неисправность механизмов, а оценкой ущерба занялись аварийные службы и управляющая компания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.