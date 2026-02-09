В Подмосковье мужчина пострадал в сорвавшемся лифте в многоэтажке

Глава Жуковского Андроник Пак заявил, что пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Прокуратура Московской области организовала проверку, чтобы установить причины произошедшего и дать оценку работе управляющей компании и обслуживающей организации. В надзорном ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.