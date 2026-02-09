Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Курска

Серия взрывов прозвучала в пригороде Курска. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
— По словам очевидцев, первый взрыв был слышен около 22:50 и еще не менее трех — в 23:00. Также о громких звуках пишут жители Курского района. Местные жители утверждают, что видели яркие вспышки в небе. По их словам, средства ПВО работают по воздушным целям, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В тот же день мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Он также призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.
8 февраля в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией страны.
По информации Shot, 31 декабря в небе над Туапсе в Краснодарском крае прогремело несколько взрывов. Кроме того, звуки пролета БПЛА зафиксировали в районе Геленджика и поселка Лазаревское.