Жительница Праги принесла в полицию противотанковую ракету

В рамках действующей в Чехии оружейной амнистии жительница Праги принесла в полицейский участок района Лготка действующую противотанковую ракету, найденную во время уборки в доме своего сына.
Как сообщает Чешское телевидение, полицейские были удивлены, когда женщина достала боеприпас из хозяйственной сумки. Для обеспечения безопасности был вызван сапёр, а здание участка временно эвакуировали.
По данным пресс-секретаря пражской полиции Яна Рыбанского, с начала амнистии жители столицы уже сдали 83 единицы огнестрельного оружия, 20 единиц боеприпасов и более трёх тысяч патронов. Ранее, во время подобной акции в 2021 году, мужчина на востоке страны заявил о наличии у него розового танка Т-34/85 и самоходной артиллерийской установки СД-100.
