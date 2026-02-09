Жительница Праги принесла в полицию противотанковую ракету

По данным пресс-секретаря пражской полиции Яна Рыбанского, с начала амнистии жители столицы уже сдали 83 единицы огнестрельного оружия, 20 единиц боеприпасов и более трёх тысяч патронов. Ранее, во время подобной акции в 2021 году, мужчина на востоке страны заявил о наличии у него розового танка Т-34/85 и самоходной артиллерийской установки СД-100.