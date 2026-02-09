Ричмонд
На серой ветке московского метро восстановили движение

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Движение поездов восстановлено после сбоя на серой ветке метро Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервала движения поездов из-за человека на пути.