На серой ветке московского метро восстановили движение

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Движение поездов восстановлено после сбоя на серой ветке метро Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об увеличении интервала движения поездов из-за человека на пути.