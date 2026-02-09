Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве ввели в график

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в столице ввели в график. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Вечером 8 февраля сообщалось, что человек оказался на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, были временно увеличены интервалы движения. О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.
В тот же день на юго-западном участке Солнцевской линии столичного метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе городского Дептранса.
В конце января человек пострадал после падения на пути на перегоне Красный Строитель — Щербинка второй линии Московских центральных диаметров. Из-за этого задерживались четыре пригородные электрички.