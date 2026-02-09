Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие

В результате обстрела рынка в Каховке Херсонской области пострадали три человека.

В результате обстрела рынка в Каховке Херсонской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале. Ранения получили двое мужчин 1978 и 1987 года рождения и женщина 1983 года рождения.

Один из пострадавших с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями был госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу.

Кроме этого, в результате обстрелов были повреждены другие объекты: в Новой Каховке осколками повреждено здание больницы, в селе Раденск возник пожар в жилом доме, а в Гладковке повреждён микроавтобус.

Сальдо отметил, что местные администрации и спасательные службы продолжают работу на местах происшествий, несмотря на сохраняющуюся угрозу со стороны вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что четыре украинских БПЛА были сбиты в России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше