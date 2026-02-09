ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области, есть пострадавшие

В результате обстрела рынка в Каховке Херсонской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале. Ранения получили двое мужчин 1978 и 1987 года рождения и женщина 1983 года рождения.
Один из пострадавших с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями был госпитализирован в Каховскую центральную районную больницу.
Кроме этого, в результате обстрелов были повреждены другие объекты: в Новой Каховке осколками повреждено здание больницы, в селе Раденск возник пожар в жилом доме, а в Гладковке повреждён микроавтобус.
Сальдо отметил, что местные администрации и спасательные службы продолжают работу на местах происшествий, несмотря на сохраняющуюся угрозу со стороны вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что четыре украинских БПЛА были сбиты в России.
